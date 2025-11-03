Duman 16.3ºC Ankara
Dünya
AA 03.11.2025 09:55

Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya çıktı

Vietnam'ın orta kesimlerinde şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya çıktı

Yerel basındaki haberlere göre yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığını duyurdu.

Öte yandan 5 kişinin kayıp ve 60 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Sel ve heyelanlar nedeniyle 120 binden fazla evin sular altında kaldığı, bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Şiddetli yağışların 4 Kasım gecesine kadar sürmesi bekleniyor.

Vietnam Meteoroloji Dairesinden 28 Ekim’de yapılan açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

Vietnam Sel Heyelan
