AA 03.11.2025 09:54

Brent petrolün varili 65,21 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,21 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 65,21 dolardan işlem görüyor

-Cuma günü 65,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 65,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,37 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesinin, gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışını erteleme kararının ardından piyasalarda arz fazlası endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Dün çevrim içi toplanan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" işaret ederek aralık ayında petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Ancak, gelecek yılın ocak-mart döneminde mevsimsel nedenlerle üretim artışlarını durdurma konusunda anlaşmaya varıldı.

Uzmanlar, grubun bu kararda söz konusu dönemde genellikle düşük seyreden talep nedeniyle mevsimsel düşüş beklentisini dikkate aldığını ancak Rusya'daki arz kesintisinin geçici olması durumunda piyasanın ek arza uyum sağlamakta zorlanabileceğinin de farkında olduğunu belirtti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in imalat sektöründeki durgunluk ise fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Çin'de ekim ayına ilişkin RatingDog imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'den 50,6'ya geriledi. Ekim ayında ticaret belirsizliklerinden dolayı ihracat siparişlerinin azalması ülkede imalat sanayi PMI verisinin gerilemesine neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 66,96 dolar direnç, 60,09 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

