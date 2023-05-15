Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2023 17:17

Vice Media iflas başvurusunda bulundu

Merkezi New York'ta bulunan medya kuruluşu Vice Media, satışını kolaylaştırmak amacıyla iflas başvurusu yaptı.

Vice Media iflas başvurusunda bulundu
[Fotoğraf: Twitter (@VICE)]

Vice News, Vice TV, Refinery29 ve Motherboard gibi medya şirketlerinin ana kuruluşu Vice'tan yapılan açıklamada, Fortress Investment Group, Soros Fund Management ve Monroe Capital'den oluşan bir konsorsiyum ile satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Konsorsiyumun önemli yükümlülüklerin üstlenilmesine ek olarak, Vice Media varlıkları için yaklaşık 225 milyon dolarlık satın alma bedeli sağlamayı kabul ettiği aktarılan açıklamada, şirketin, satışını kolaylaştırmak amacıyla iflas mahkemesine başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Çok platformlu küresel bir medya şirketi olan Vice, HBO Max ve Netflix gibi platformlar için yapımlar da üretiyor, popüler şovlara ev sahipliği yapıyor ve reklam kampanyaları yürütüyordu.

Medya kuruluşu, amiral gemisi Vice News Tonight programını kapatmış ve geçen ay 100 kişiyi işten çıkarmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Bulgaristan'da hükümeti kurma görevi Mariya Gabriel'e verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
Bahçeli: Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir
18:19
Fuat Oktay: Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya evet dedi
18:17
Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu
18:08
Deprem bölgesindeki 10 ilin tercihi Cumhur İttifakı
18:11
Millet İttifakı partilerinden 39 aday CHP listesinden Meclis'e girdi
18:06
HDP'nin oy oranı düştü
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
FOTO FOKUS
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ