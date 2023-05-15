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Dünya
AA 15.05.2023 16:55

Avusturya'da yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi

Avusturya’da seyir halindeki trenin hoparlörlerinden Hitler’in konuşmasını yolculara dinleten iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Avusturya'da yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi
[Fotograf: AP]

Avusturya Demiryollarından (ÖBB) yapılan açıklamada, Bregenz kentinden başkent Viyana’ya seyir halindeki trenin ses sistemlerinin bulunduğu bölmenin anahtarlarını ele geçiren iki kişinin, yolculara Hitler’in konuşmasının yer aldığı ses kayıtlarını dinlettiği belirtildi.

Trende bulunan güvenlik kamerasından şahısların tespit edildi ve Nazi propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında hukuki işlem başlatıldı.

Konu Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından inceleniyor

Aynı güzergahta daha önce de benzer olaylar yaşandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu şahısların trenin ses sisteminin bulunduğu bölmeyi açan anahtarı nasıl elde ettiğinin henüz tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, konunun Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından incelendiği ifade edildi.

Olayın meydana geldiği sırada trende bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Stögmüller ve bazı gazetecilerin konuyu sosyal medyada paylaşması, eylemin daha geniş çevrelerce duyulmasını sağladı.

Ülkede başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere pek çok toplumsal kesim hem olayı gerçekleştirenlere hem de ÖBB’ye tepki gösterdi.

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