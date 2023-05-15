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Dünya
AA 15.05.2023 16:41

Sudan ordu komutanı: HDK'nın tüm banka hesapları donduruldu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerine ait tüm banka hesaplarını dondurma kararı aldı.

Sudan ordu komutanı: HDK'nın tüm banka hesapları donduruldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayınladığı kararnamelerle, Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ile ilişkili 4 ordu görevlisini emekli etti, Merkez Bankası Başkanı Hüseyin Yahya Jankol'u da görevden aldı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK ve ona bağlı tüm şirketlerin banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

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