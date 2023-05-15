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Dünya
AA, TRT Haber 15.05.2023 16:26

Ülkelerden Türkiye'deki seçimlere ilişkin değerlendirme

Türkiye'nin seçimleri uluslararası toplumun da gündeminde. Rusya, Çin ve İran'dan Türkiye ile iş birliğinin sürmesi yönünde mesajlar geldi. Yüksek katılım ve demokrasi zaferine vurgu yapıldı.

Ülkelerden Türkiye'deki seçimlere ilişkin değerlendirme
[Fotograf: AA]

Dünya, Türkiye'deki seçimleri yakından takip etti.

Rusya Türk halkının seçimine saygı duyduğunu kaydetti.

Kremlin, “Seçimleri kim kazanırsa kazansın Rusya, Türkiye ile iş birliğine devam etmeyi ve iş birliğini derinleştirmeyi planlıyor.” denildi.

Sözcü Dimitri Peskov, “Türkiye’de yasa dışı hamlelerin engellendiği olgun bir demokrasinin olduğuna inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde
Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde

"Birlikte çalışmaya hazırız"

Çin de seçimleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbing Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ilişkilere dikkati çekti. Wang, "İki ülke ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesi için birlikte çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Aliyev: Kardeş Türk halkı bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdi
Aliyev: Kardeş Türk halkı bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdi

İran yoğun katılıma vurgu yaptı: Demokrasinin zaferi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de seçime katılım oranının demokrasinin bir zaferi olduğunu belirtti.

Türkiye'de seçime katılım rekor seviyedeyken Avrupa yüzde 65'te zorlanıyor
Türkiye'de seçime katılım rekor seviyedeyken Avrupa yüzde 65'te zorlanıyor

Yunanistan'dan seçim mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak “Türkiye anketlerle tespit edilmesi zor ve derinliği olan bir ülke.” yorumunda bulundu.

Depremler sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaretini hatırlatan Dendias, Türkiye'nin son dönemdeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti ve "Birlikte yürüyecek uzun bir yolumuz var” dedi. 

İtalya'dan seçim ve Tahıl Koridoru değerlendirmesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak Türk halkının iradesine saygı duyduklarını belirtti.

Tajani, "Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda Türkiye'nin bağımsız ara buluculuğuna güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

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