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Dünya
TRT Haber 15.05.2023 17:00

KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs seçimlerini "Türk halkı, istikrarın devamından yana tavrını ortaya koydu" sözleriyle değerlendirdi. TRT Haber’e konuşan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk dünyasının lideri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri’nin sonuçları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de heyecanla takip edildi.

Kıbrıs Türk halkı başkent Lefkoşa’da sokaklarda kutlamalar yaptı.

Seçim sonuçlarını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TRT Haber’e değerlendirdi.

"Halk istikrarı seçti"

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘yürekten kutladığını’ söyledi:

"Türk halkı istikrarın devamından yana tavrını ortaya koymuştur. İradesini ortaya koymuştur. İradesini o şekilde işaret etmiştir. Bugün Türk dünyasının bir lideri noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum’"

İlk turda önemli bir başarının elde edildiğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin bir demokrasi örneği sergilediğini de ifade etti.

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

"Türkiye ile KKTC uyum içerisinde yoluna devam edecek"

Türkiye ile KKTC’nin uyum içerisinde yoluna devam edeceğini kaydetti:

"Türk halkı’nın geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyoruz. Çünkü ortaya konulan irade, projeler, gerek savunma sanayisinde gerek gaz enerji her türlüsü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olarak dünyadaki yerini almakta olduğunu görüyoruz."

Aliyev: Kardeş Türk halkı bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdi
Aliyev: Kardeş Türk halkı bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta Türkiye ile iş birliğinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. 

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KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
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