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Dünya
AA 15.05.2023 16:44

Azerbaycan: Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel görüşmesi 'faydalı ve sonuç odaklı'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Brüksel'de yaptığı görüşmenin, "iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ilerletilmesi açısından faydalı ve sonuç odaklı" olduğunu açıkladı.

Azerbaycan: Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel görüşmesi 'faydalı ve sonuç odaklı'
[Fotograf: Reuters]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün gerçekleştirdiği beşinci üçlü toplantıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Görüşmeyi, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ilerletilmesi açısından faydalı ve sonuç odaklı olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü Ermenistan'ın kabul etmesi son derece önemli"

Görüşmede, tarafların Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varılması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantılarının yeniden tesisi konularında somut sonuçlara varılması amacıyla detaylı görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan tarafının bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkin tutumu bir kez daha tarafların dikkatine sunuldu. Bilhassa devletlerin toprak bütünlüğüne saygının teyit edilmesi ve bu bağlamda Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş toprak bütünlüğünün Ermenistan tarafından da kabul edilmesi son derece önemlidir.

Görüşme ayrıca çatışma sonrası normalleşme için önemli olan insani konuların tartışılması için bir fırsat sağladı. Bu kapsamda kayıp şahısların akıbetinin netleştirilmesinin ve mayın temizleme alanlarındaki adımların hızlandırılmasının önemi bir kez daha vurgulandı."

Dün üçlü görüşme gerçekleştirildi

Aliyev, Paşinyan ve Michel, dün Brüksel'de bir araya gelmişti. Michel, görüşme sonrasında, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını teyit ettiklerini açıklamıştı.

Michel ayrıca, tarafların, bölgede ulaştırma ve ekonomik bağlantılardaki engellerin kaldırılması konusunda açık ilerleme kaydettiğini belirtmişti.

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İlham Aliyev Nikol Paşinyan Azerbaycan Ermenistan Belçika Avrupa Birliği
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