Bulgaristan'da hükümeti kurma görevi Mariya Gabriel'e verildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Mariya Gabriel, Bulgaristan'ın 240 üyeli 49. Dönem Parlamentosunda 69 kişilik en büyük gruba sahip Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi tarafından başbakan adayı gösterildi.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşan Radev, “Zor bir yola girdiğinizi görüyorum. Umarım, anayasanın size tanıdığı 7 günlük sürede çalışabilir bir kabinenin kadrosunu oluşturabilirsiniz.” dedi.

Ülkeyi 2021'e dek 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu GERB partisinin adayı Gabriel, görevi “sorumluluk bilinci ve şükranla kabul ettiğini” söyledi.

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İstikrarlı ve çalışabilir bir uzmanlar hükümetinin kurulması için elinden geleni yapacağını aktaran Gabriel, “Kuracağımız kabinenin ilk hedefi vatandaşların refahını sağlamak, ikinci hedefi ise Bulgaristan’ın itibarını yükseltmek olacak.” ifadelerini kullandı.

Gabriel, AB Komisyonu üyeliği görevinden de istifa etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun yenilikçilik, araştırma, kültür, eğitim ve gençlik konularından sorumlu üyesi olarak görev yapan Gabriel'in istifasını kabul etti ve hizmetleri için teşekkürlerini bildirdi.

Kabine için destek arayışı

Gabriel'in, kabine için parlamentoda en az 121 milletvekilinin güvenoyunu alması gerekiyor.

Bu kapsamda Gabriel, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) desteğini bekliyor.

GERB ile HÖH, ülkenin üyesi olduğu AB ve NATO konusunda benzer görüşleri paylaşıyor.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, belirli esaslar çerçevesinde Gabriel hükümetine katılmak üzere görüşmelere hazır olduklarını söylemişti.

Gabriel, parlamentoda temsili olan grupların büyük bir bölümüyle müzakerelerde bulunmuştu.

Eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren, Rusya yanlısı ve Ukrayna’ya silah yollanmasına şiddetle karşı çıkan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Lideri Korneliya Ninova, verebilecekleri desteğin birçok koşula bağlı olabileceğinin mesajını vermişti.

Gabriel, kendisine kabine kurma görevi verildikten sonra öncelikli olarak en zor destek alabileceği BSP ile müzakerelerde bulunacağını bildirmişti.

Son seçimlerde parlamentoya girebilmek için yüzde 4 barajını sınırda aşan, popülist Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin Parlamentodaki 11 milletvekilinden oluşan grubunun başkanı Toşko Yordanov da “çok koşullu destek için” müzakerelere katılacaklarını kaydetmişti.​​​​​​​

Bulgaristan anayasasına göre, Cumhurbaşkanı Radev, önce parlamentoda en büyük grubu olan GERB partisine kabine kurma görevini vermek zorunda.

Ülkede “parlamenter rulet” olarak adlandırılan anayasal uygulama kapsamında, ilk partinin hükümet kuramaması durumunda görevi ikinci büyük grubu olan siyasi güce devredilecek.

64 milletvekilliği olan Değişime Devam – Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı GERB partisinin oluşturacağı bir hükümete asla destek vermeyeceğini bildirmişti.

İlk iki gücün hükümet kuramaması durumunda Radev, parlamentoda yer alan diğer bir partiye son bir şans verecek. Ruletin üçüncü turunda da hükümetin kurulamaması halinde Radev parlamentoyu feshederek erken genel seçim için tarih bildirecek.

Siyasi gözlemciler, 6 gruptan oluşan meclisteki güçlerin görüş çatışmalarını göz önünde bulundurarak hükümet kurma çalışmalarının başarısı konusunda hala karamsar olduklarını belirtiyor.