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Dünya
AFP 03.05.2023 06:42

Bulgaristan'da hükümet kurma yolunda çalışmalar sürüyor

Bulgaristan'da 2 yıldır süren siyasi krizde 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma yolunda çalışmalar sürüyor.

Bulgaristan'da hükümet kurma yolunda çalışmalar sürüyor
[Fotograf: AFP]

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 240 üyeli parlamentoda en büyük grubu bulunan, eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine hükümeti kurma görevini "pek yakında vereceğini" açıkladı.

Parlamentodaki diğer siyasi partilerden destek alamayan GERB'in hükümeti kurma girişiminde başarısız olması durumunda Radev, görevi mecliste ikinci büyük grubu olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakına verecek.

PP-DB koalisyonu, Radev'in görevi kendilerine verilmesi halinde kuracağı hükümetin listesini açıkladı.

Olası PP-DB koalisyonu hükümetinde eski eğitim bakanlarından Nikolay Denkov'un başbakanlık görevini üstleneceği bilgisi verildi.

Hükümet formülüne çözüm yok

PP-DB koalisyonu parlamentoda en büyük grubu olan GERB partisinin kuracağı hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

GERB de PP-DB'nin kuracağı hükümete güvenoyu vermeyeceğini bildirmişti.

Siyasi gözlemciler, sadece GERB-PP-DB formatında bir hükümetin hayatta kalma şansına sahip olabileceği yorumunu yapıyor.

Parlamentoda en büyük gruba sahip partilerin hükümeti kuramaması durumunda Radev, parlamentoyu feshedip yeni erken seçim tarihi belirlemeden önce bir diğer partiye daha kabineyi kurma görevini verecek.

Bulgaristan'da hükümet kurulamaması durumunda seçmenler, temmuz-ağustos döneminde tekrar sandık başına gidecek. Ülkede son 2 yılda 5 kez genel seçim yapılmıştı.

Kabine değişikliği

Bu arada Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in kurduğu geçici hükümette Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov'un görevine son verildiği açıklandı.

Başbakanlığın yazılı açıklamasına göre, Milkov Bulgaristan'ın NATO Daimi Temsilcisi olarak atandı, Dışişleri Bakanlığına ise İvan Kondov getirildi.

Bulgaristan, siyasi krizin sürdüğü son 2 yıldır Cumhurbaşkanı Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.

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