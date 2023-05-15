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Dünya
AA 15.05.2023 17:09

Milyarder Horten'e ait tartışmalı mücevher koleksiyonu 196 milyon dolara satıldı

Alman iş insanı Helmut Horten'in Nazi döneminde yasa dışı şekilde Yahudilerden elde ettiği servetle satın aldığı iddia edilen eşi Heidi Horten'e ait yüzlerce mücevherden oluşan tartışmalı koleksiyonu, açık artırmada 196 milyon dolara alıcı buldu.

Milyarder Horten'e ait tartışmalı mücevher koleksiyonu 196 milyon dolara satıldı

CNN'in haberine göre, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen açık artırmada, 700'den fazla mücevher bulunan koleksiyon 196 milyon dolara satılarak, daha önce bu alanda Elizabeth Taylor'a ait olan 116 milyon dolarlık satış rekorunu geride bıraktı.

Müzayedeyi gerçekleştiren Londra merkezli Christie's, Horten’in servetinin tartışmalı olduğunu kabul etse de servete ilişkin "kamuya açık kayıtların" bulunduğunu ve Horten'in eşinin işiyle ilgili uygulamalarının "iyi belgelendiğini" savundu.

Christie's, açık artırmadan elde edilen gelirlerin "Holokost araştırması yapan ve eğitim veren kuruluşlara önemli katkı yapacağını" ifade etti.

Horten’in tartışmalı serveti

2022'de 81 yaşında hayatını kaybeden Avusturyalı Heidi Horten, Forbes'un verilerine göre 1 milyarı eşine ait olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık servete sahipti.

Horten'in eşi Helmut Horten'in Nazi partisi üyesi olduğu kaydedilirken, 1930’lu yıllarda ülkeyi terk eden Yahudilere ait işletmelere yasa dışı şekilde el koyduğu ve servetini bu şekilde elde ettiği gerekçesiyle suçlanıyor.

Yahudi dernekleri de bu nedenle Nazi döneminde servete kavuşan Helmut Horten'e ait mücevherlerin satışının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Holokost Eğitim Vakfından İngiliz Jewish Chronicle gazetesine yapılan açıklamada, müzayedenin "Holokost kurbanlarına bir hakaret" olduğu ileri sürülmüştü.

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