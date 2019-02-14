Venezuela'nın başkenti Caracas'taki bir otelde düzenlenen törende Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kabinesinden isimler ve ülkede görev yapan yabancı misyon temsilcileri hazır bulundu.

"Geleceğe açık" sloganıyla hazırlanan Venezuela markasının tanıtımını İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez yaptı.

Maduro, buradaki konuşmasında, "Hiç kimseyi Venezuela'ya yaklaştırmamak ve hiçbir yatırımcının ülkeye gelmemesi" için ülkesine karşı medyatik bir savaş yürütüldüğünü söyledi. Maduro, "Venezuela bugün hiç olmadığı kadar çeşitlendirilmiş bir ekonomiye ihtiyaç duymakta." dedi.

Venezuela'nın yatırım için dünyanın en iyi ülkesi olduğunu dile getiren Maduro, "Venezuela logosu ve markası yatırımlar için de çok önem teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA