Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal İbrahim, Sudan Haber Ajansına yaptığı açıklamada, geçiş hükümeti kurulması çalışmaları olduğunu yalanladı. İbrahim, "Geçiş hükümeti diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

İbrahim, Darfur'un batısında yaptığı açıklamada da değişimin, gösteriler, sloganlar, yakıp yıkma ve yabancı ajandaların uygulanmasıyla gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

Faysal İbrahim, ülkedeki siyasi grupların vatandaşları kazanmak için siyasi bir program ve proje sunmaları gerektiğini belirtti.

Sudan'da bir grup akademisyen ve ülkenin ileri gelenlerinden oluşan 541 kişi, ocak ayı sonunda geçiş hükümeti kurulması yönünde talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA