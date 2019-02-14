Anti-semitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden İlhan Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeble net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullandı.

"Lobilerin problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim"

Omar, lobi yapan firmaların ABD siyasetine verdiği zarar konusundaki sözlerinin ise arkasında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız."

ABD Temsiciler Meclisi'nin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi unvanını alan Omar, inancı sebebiyle hakaret ve eleştirilere maruz kalmış, son olarak Cumhuriyetçi Senato lideri Senatör Kevin McCarthy tarafından anti-semitizm ile suçlanmıştı.

Omar ise McCarthy'i İsrail lobilerinden para almakla suçlamıştı. Omar'ın bu ifadesini anti-semitizm olarak değerlendiren birçok Cumhuriyetçi kongre üyesi Omar'a tepki göstermiş, Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi başta olmak üzere Demokrat siyasetçiler de Omar'ın özür dilemesini istemişti.

Kaynak: AA