Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi olarak görülen ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı olan Kahtani'den hesap sorulması için kapalı kapılar ardında Suudi Arabistan'a baskı yapıyor ancak Riyad yönetimi bu konuda ayak diriyor.

Habere göre ABD'li bir yetkili, Kahtani'nin hala bin Selman'a el altından danışmanlık yaptığını belirtirken, Suudi bir yetkili de "Bin Selman hala tavsiye için Kahtani'ye gidiyor ve yakınındakilere Kahtani'nin hala kendisinin danışmanı olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Prens bin Selman'ın, Kahtani'yi koruyup kollamaya devam ettiğini vurgulayan yetkili, "Muhammed bin Selman için Kahtani kendi mahkemesinin bel kemiği ve Muhammed, Kahtani'ye ona dokunulmayacağına ve Kaşıkçı cinayetinin etkisi söndüğünde mahkemedeki görevine geri döneceğine dair teminat verdi." bilgisini paylaştı.

ABD, bin Selman'ın sorumluluk üstlendiğini görmek istiyor

Habere göre Suudi yetkililer de Kahtani'nin hakkında seyahat yasağı olmasına rağmen Abu Dabi'ye gittiğini ifade etti.

Kahtani'nin ayrıca insanlar şikayet edene ve kendisine yasak konulana kadar en az iki kez de kraliyet mahkemesine gittiği belirtildi.

ABD'nin, Kahtani'nin muhalifleri izlemek için kurduğu medya merkezinin kapatılmasını da istediği ancak Riyad yönetiminin buna da karşı çıktığı kaydedildi.

ABD'li bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ABD'nin, veliaht prensin Kaşıkçı cinayeti konusunda biraz sorumluluk üstlendiğini görmek istediğini ifade etti.

İdamla yargılanan 5 isim

Habere göre iki Suudi yetkili, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'da idamla yargılanan 5 kişinin, bin Selman'a yakın isimler olan Ahmed Al-Assiri, Maher Mutreb, Salah al-Tubaigy, Mustafa Madani ve Thaar Ghaleb al-Harbi olduğunu bildirdi.

Söz konusu 5 kişi, Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen isimler arasında anılıyordu. Prens bin Selman'a en yakın isimlerden biri olarak görülen Assiri, Suudi istihbarat teşkilatında üst düzeyde görev yapıyordu.

57 yaşındaki Mustafa el Madani, Kaşıkçı'ya benzerliği nedeniyle Suudi gazetecinin dublörü olarak kullanılmış, cinayetin ardından Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkarak, İstanbul sokaklarında dolaşmıştı.

Maher Abdulaziz Mutreb, Suudi prensin korumalığını yaparken, Thaar Ghaleb al-Harbi ise üst düzey bir teğmen. Salah al-Tubaigy de bir otopsi uzmanı.

Kahtani kimdir?

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.

Kaynak: AA

