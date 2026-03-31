Dünya
AA 31.03.2026 08:18

Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

Venezuela’daki ABD’nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesiyle 7 yıl aranın ardından faaliyetlerine başladı.

Ulusal basında yer alan habere göre, diplomatik ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte ABD’nin Caracas Büyükelçiliği yeniden kapılarını açtı.

ABD’nin Caracas Büyükelçiliğinden yapılan basın açıklamasında, "Venezuela’daki diplomatik varlığımızda yeni bir dönemi temsil eden Caracas Büyükelçiliğimizdeki faaliyetlerimize resmen yeniden başladık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu adımın Venezuela’daki geçici hükümet, sivil toplum ve özel sektörle doğrudan diyalog kurma kapasitesini güçlendireceği vurgulandı.

Büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçmesi, ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik üç aşamalı planında kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, diplomatik normalleşme süreci kapsamında Venezuela da Washington’daki büyükelçilik binasını yeniden devraldı.

Başkent Caracas’taki Baruta semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019’da askıya alınmasından bu yana kapalı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere bir heyetin Caracas’ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Venezuela
IMF'den Orta Doğu uyarısı: Küresel büyüme yavaşlıyor, fiyatlar artıyor
08:33
Beyaz Saray: Kamuoyu önündeki farklı söylemlere rağmen İran anlaşmaya daha istekli
08:49
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gözaltına alındı
08:22
IMF'den Orta Doğu uyarısı: Küresel büyüme yavaşlıyor, fiyatlar artıyor
08:19
Korean Air artan yakıt maliyetleri nedeniyle "acil durum yönetimi"ne geçiyor
08:15
ABD, Hürmüz Boğazı'nın savaşın ardından "bir şekilde" açılacağını söyledi
08:14
İsrail'den Tahran'da yaşayanlara tehdit: Dört saat içinde saldırı gerçekleşebilir
Tahran'da saldırıların ardından
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
