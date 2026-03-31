Dünya
CNN International 31.03.2026 08:17

Korean Air artan yakıt maliyetleri nedeniyle "acil durum yönetimi"ne geçiyor

Kore Hava Yolları, ABD-İsrail-İran gerilimi nedeniyle tırmanışa geçen akaryakıt fiyatlarına karşı tasarruf tedbirlerini devreye alacağını duyurdu. Şirketin Başkan Vekili Woo Kee-hong, Salı günü paylaştığı kurum içi genelgede nisan ayı itibarıyla "acil durum yönetimi" moduna geçileceğini açıkladı.

Woo, normal şartlarda bir hava yolu şirketinin toplam giderlerinin yaklaşık yüzde 30'unu yakıt maliyetlerinin oluşturduğuna dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki mevcut yüksek seyrin devam etmesi halinde bu oranın iki katından fazla artabileceği uyarısında bulundu.

Hanjin Grubu genelinde tasarruf tedbirleri

Kore Hava Yolları'nın da bünyesinde bulunduğu Hanjin Grubu'na bağlı tüm hava yolu şirketlerinin nisan ayından itibaren acil durum yönetimine gireceği belirtildi.

Şirket, maliyetleri düşürmek için tüm imkanların seferber edildiğini ve uçuş programlarında düzenleme yapılıp yapılmayacağına karar vermek için yakıt arzının yakından takip edildiğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, acil durum yönetim sistemi kapsamında operasyonel açıdan hayati önem taşımayan tüm harcamaların kısılması için dahili hedefler belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Güney Kore İran Petrol
ABD, Hürmüz Boğazı'nın savaşın ardından "bir şekilde" açılacağını söyledi
08:33
Beyaz Saray: Kamuoyu önündeki farklı söylemlere rağmen İran anlaşmaya daha istekli
08:49
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gözaltına alındı
08:22
IMF'den Orta Doğu uyarısı: Küresel büyüme yavaşlıyor, fiyatlar artıyor
08:26
Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı
08:15
ABD, Hürmüz Boğazı'nın savaşın ardından "bir şekilde" açılacağını söyledi
08:14
İsrail'den Tahran'da yaşayanlara tehdit: Dört saat içinde saldırı gerçekleşebilir
Tahran'da saldırıların ardından
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
