Korean Air artan yakıt maliyetleri nedeniyle "acil durum yönetimi"ne geçiyor

Woo, normal şartlarda bir hava yolu şirketinin toplam giderlerinin yaklaşık yüzde 30'unu yakıt maliyetlerinin oluşturduğuna dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki mevcut yüksek seyrin devam etmesi halinde bu oranın iki katından fazla artabileceği uyarısında bulundu.

Hanjin Grubu genelinde tasarruf tedbirleri

Kore Hava Yolları'nın da bünyesinde bulunduğu Hanjin Grubu'na bağlı tüm hava yolu şirketlerinin nisan ayından itibaren acil durum yönetimine gireceği belirtildi.

Şirket, maliyetleri düşürmek için tüm imkanların seferber edildiğini ve uçuş programlarında düzenleme yapılıp yapılmayacağına karar vermek için yakıt arzının yakından takip edildiğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, acil durum yönetim sistemi kapsamında operasyonel açıdan hayati önem taşımayan tüm harcamaların kısılması için dahili hedefler belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.