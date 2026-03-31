Dünya
Al Jazeera 31.03.2026 08:12

İsrail'den Tahran'da yaşayanlara tehdit: Dört saat içinde saldırı gerçekleşebilir

İsrail ordusu, Tahran'ın batı banliyölerinde yer alan Vardavard bölgesi sakinlerine yönelik önümüzdeki dört saat içinde bir saldırı gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Farsça sosyal medya hesabı üzerinden yerel saatle sabah 06.00 sularında paylaşılan mesajlarda, bölge halkına yönelik birbiriyle çelişen ifadeler kullanıldı.

Tehdit mesajında bir yandan bölge sakinlerine "önümüzdeki dört saat boyunca evlerinizde kalın ve bölgeden ayrılmayın" denilirken, diğer yandan "bu bölgeye yaklaşmaktan kesinlikle kaçının" uyarısı yapıldı.

Söz konusu uyarıların hedef kitlesine ulaşıp ulaşmadığı ise belirsizliğini koruyor. İran genelinde devam eden geniş kapsamlı internet kesintileri nedeniyle, bölge halkının büyük çoğunluğunun bu mesajlara erişim sağlayamadığı bildirildi.

