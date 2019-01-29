Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." dedi.

Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA