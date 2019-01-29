Balkanlar'da şiddetli geçen kış mevsimi yalnızca kar ve don vakaları ile değil grip salgını ile de etkisini gösteriyor.

Bulgaristan’da grip salgını nedeniyle ülke çapında okul ve kreşlerin yüzde 90’ı kapılarını kapattı. Öte yandan grip sonrası oluşan komplikasyonlardan 10’dan fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Can kayıpları gripten kaynaklanan zatürre nedeniyle meydana geliyor. Filibe, Pazarcık ve Sofya'da hem yetişkinler hem de çocuklar hayatlarını kaybetti. Hızla yayılan salgın karşısında hastaneler yetersiz kalıyor. Salgın son olarak Türk nüfusun yoğun olduğu Şumnu kentine de ulaştı. Şumnu'da da grip ve zatürre kaynaklı can kayıpları meydana geldi.

Hastanelerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, akciğer hastalıklarının tedavisinin yapıldığı kliniklerde de yer bulunamıyor. Halk salgına yakalanmamak için ilk çare olarak maskelere başvuruyor. Tatil edilen okulların önünde öğrencilerin ücretsiz maske dağıttığına rastlanabiliyor.

Başkent Sofya'da uzmanlar vakaların hastalığı çok ağır geçirdiğine ve tedavide zorlandıklarına dikkat çekiyorlar.

Okulların tatil edilmesine rağmen grip salgınının şiddetini artırarak sürmesi bekleniyor. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev grip salgının gelecek hafta daha fazla sayıda insanı etkileyeceği uyarısında bulundu.

Salgının şubat ayındaki sıcaklık değişimlerine bağlı olarak etkisini yitirmesi bekleniyor.

Haber: Sevda Dükkancı