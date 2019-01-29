İran meclisinden 72 milletvekili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'ye gönderdikleri mektupta, Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'yi ülkenin enerji ihracatına yönelik ABD'nin yaptırımlarına karşı etkisiz kalmakla suçladı.

"Yaptırımlara karşı pratik önlemler almadı"

Zengene'yi yaptırımlara karşı pratik önlemler alamadığı gerekçesiyle eleştiren milletvekilleri, Bakanlığın izlediği politikalar nedeniyle petrol ve doğal gaz projeleriyle ilgili ele geçen fırsatların kaçırıldığını savundu.

Petrol Bakanlığının, komşu ülkeler başta olmak üzere Çin, Rusya ve Hindistan'la ilgili projelere gerekli önemi göstermediğini öne süren milletvekillerinin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Petrol Bakanı, sadece yaptırımlara karşı pratik adımlar atmamakla kalmamış aynı zamanda yaptırımları etkisiz kılmaya dönük fırsatların neredeyse hepsini bilerek ya da bilmeyerek engellemiştir."

Milletvekilleri, ülke çıkarlarının korunması ve ABD yaptırımlarıyla mücadele için Petrol Bakanlığında acil düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

İran'a ABD yaptırımları

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD, İran'ın deniz taşımacılığı, finans ve enerji alanlarını hedef alan yaptırımları, 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilmişti. Yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında büyük düşüş gözleniyor.

Kaynak: AA