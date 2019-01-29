Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesine, El Tuh ve Hoş El Kıssabiyye köylerine yoğun topçu saldırısı düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin öğle saatlerinden sonra bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in güney kırsalında Maretinuman ilçesine en az 13 top ve roket saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda ez az 5 sivil öldü, 25 sivil yaralandı" dedi.

Sivil Savunma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise, 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA