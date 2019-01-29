Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin çıkardığı pasaportlarla ilgili yayımladığı raporunda, rejimin Suriye'nin çeşitli illerinde iç savaşın başlamasından bu yana pasaport almak için başvuru yapanlardan 138'i kadın, 8'i çocuk toplam bin 249 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Ağın raporunda yazılı açıklamasına yer verilen SNHR Başkanı Fadıl Abdülgani, "Esed rejimi pasaporttan elde ettiği parayı savaşa harcıyor. Pasaportlardan gelen paralar sayesinde milis güçlerinin maaşları ödeniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, rejimin gerek ülke sınırları içerisinde gerekse yurt dışında pasaport almak veya yenilemek isteyenler hakkında güvenlik araştırması yaptığı ifade edilirken, askerlik yapmamış 20-42 yaşları arasındaki erkeklerin ise askerlik şubelerinden onay almaları gerektiği vurgulandı.

800 dolar ücret karşılığında veriliyor

Sadece rejimin verdiği pasaportların uluslararası geçerliliği olduğuna dikkat çekilen raporda, "Rejim pasaport yoluyla büyük vurgunlar yaptı. Bu yolla da vatandaşların onurunu çiğniyor" ifadeleri yer aldı.

Raporda, ayrıca rejim yetkililerinin pasaport geçerlilik süresini uzatmak isteyen bazı Suriyelilerin pasaportuna el koyduğu veya yırttığı kaydedildi.

Bu işlemleri yurt dışında yapmak isteyen Suriyelilerin, işlemlerinin kısa süre içinde yapılmasını istemeleri halinde, rejimin temsilciliklerine 800 dolar ödemek zorunda olduğu ifade edildi.

Pasaport işlemlerini normal süre içinde yapacak olanların ise 300 dolar ödediğini belirtildi.

Temsilciliklerden randevu almak için ise rejimle iş birliği yapan ofislere yüzlerce dolar komisyon ödendiği de kaydedildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde ise, uluslararası toplumun Esed rejimine bakı yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapılarak, pasaport fiyatlarının 20 dolar civarına düşürülmesi istendi.

Kaynak: AA