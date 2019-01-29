Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Geçen cumartesi Batı Şeria'daki El-Muğir köyündeki Filistinlilere karşı yapılan uzun süreli ve şiddetli saldırıdan derin endişe duyuyoruz." dedi.

Saldırıda 38 yaşındaki 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın vurularak şehit edildiğini aktaran Colville, bölgedeki OHCHR çalışanlarının bildirdiğine göre Yahudi yerleşimci grubun 30 kişiden oluştuğunu ve bazılarının silahlı olduğunu belirtti.

Sözcü Colville, grubun gerçek mermilerle ateş açması sonucu köy sakinlerinden 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bölgeye sonradan intikal eden İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli köylüleri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmasını eleştiren Colville, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 Filistinlinin daha yaralandığını kaydetti.

Colville, Filistinlileri şehit eden ve yaralayanların tespit edilerek adalet önünde hesap vermesi gerektiğine dikkati çekerek, işgalci İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Filistin halkını bu tür saldırılardan korumak zorunda olduğu uyarısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin baskını

Bir grup Yahudi yerleşimci cumartesi günü El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri engellemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gerçek mermiyle vurulan Hamdi Taleb Na'asan'ın şehit olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Na'asan'ın, Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Na'asan'ı şehit eden saldırgan henüz yakalanmadı.

Cuma günü de Ramallah yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Filistinli Eymen Osman Ahmed, taş attığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: AA