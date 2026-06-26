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Dünya
AA 26.06.2026 20:59

Venezuela'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Venezuela’da depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920’ye, yaralı sayısı 3 bin 360’a yükseldi

Venezuela'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

Yetkililer, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 920, yaralı sayısı ise 3 bin 360 oldu.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

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