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Dünya
AA 26.06.2026 19:50

Hollanda'da sıcak hava dalgası sebebiyle 8 bölgede "kırmızı kod" uyarısı verildi

Hollanda'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), 8 bölge için "kırmızı kod" uyarısı verirken, ülke genelinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Hollanda'da sıcak hava dalgası sebebiyle 8 bölgede "kırmızı kod" uyarısı verildi
[Fotograf: Reuters]

"Kırmızı kod" uyarısı Limburg, Kuzey Brabant, Gelderland, Güney Hollanda, Kuzey Hollanda, Utrecht, Flevoland ve Overijssel bölgelerinde yerel saatle 23.00'e kadar geçerli olacak, sıcak hava dalgası cumartesi günü Limburg, Brabant, Gelderland ve Overijssel bölgelerinde de etkisini gösterecek.

KNMI'nin verilerine göre, ülkede kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık Brabant'taki Gilze-Rijen'de 40,7 derece olarak 25 ve 26 Temmuz 2019'da ölçülürken, sıcaklıkların bugün bu dereceyi aşması öngörülüyor.

Hollanda hava durumu sitesi Weeronline'a göre, öğleden sonra yerel saatle 16.30 itibarıyla ülkenin güney bölgelerinde termometreler 38 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklıklar 41 dereceye ulaştı.

Posta dağıtımı durduruldu, açık eğlence merkezleri kapatıldı

"Kırmızı kodlu" bölgelerde, posta mektup dağıtımı yapılmazken, bazı açık eğlence merkezleri kapatıldı.

Ülkede okullarda havalandırma sistemleri yeterli değilse idari izin uygulaması tavsiye edildi. İnşaat sektöründeki işler için "kırmızı kod" nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Sıcaktan genleşen bazı köprüler kapatılamadığı için açık kaldı. Kanallardaki birçok köprüye sürekli suyla soğutma işlemi yapıldı.

Dün aşırı sıcaklardan bunalıp kanallara giren 3 kişi yaşamını yitirdi.

Tiyatrolar, marketler ve kiliseler serinleme alanı oldu

Hollanda'daki şehir kütüphaneleri ve tiyatroları, marketler, kiliseler, bazı dernek ve vakıf binaları, sıcak havada evini serinletemeyenler için ücretsiz alanlar açtı, masalar ve oturma yerleri tahsis edildi.

Amsterdam Osdorp Meydanı'ndaki büyük Albert Heijn marketinde, reyonların arasına kurulan masada insanların serinlemesi için ücretsiz içecekler ikram edildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda açık hava etkinliği iptal edilirken; bunlar arasında Gaziler Günü Geçit Töreni de yer aldı.

Vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren kanallara, parklara ve bahçelere akın etti.

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