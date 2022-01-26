Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, tarihi bir komisyon kurduklarını belirterek, "Avrupa sömürgeciliğinin gerçeğini araştıracak komisyon var burada. Suçlarını, soykırımını, yaşanılan yağmalamaları ve Latin Amerika için İspanya, Portekiz ve Avrupa'dan adalet talep edilecek." ifadelerini kullandı.

Amerika halklarına yönelik işlenen suçlar ve soykırımlar nedeniyle İspanya Kralı'na 12 Ekim 2021'de mektup gönderdiğini anımsatan Maduro, tazminat ve özür taleplerinin devam ettiğini söyledi.

Kültür Bakanı Ernesto Villegas da çeşitli politikacılar, tarihçiler, yazarlar, araştırmacılar, antropologlar ve filozoflarla bir araya geldiklerine işaret ederek, hakikat komisyonunun oluşturulduğunu bildirdi.

Maduro, 13 Ekim 2021'deki açıklamasında da İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 500 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini belirtmişti.

Meksika'dan da benzer talep gelmişti

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16'ncı yüzyıl başında Amerika Kıtası'nda yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.