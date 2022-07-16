ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi", ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçtiğini belirten Bin Selman, "Zirvenin, ortak çıkarlarımıza hizmet etmek, bölgede güvenlik ve kalkınmayı tesis etmek adına ülkelerimiz ve ABD arasında stratejik ortaklığı derinleştirmek için yeni bir iş birliği çağı oluşturmasını umuyoruz" dedi.

"Ek kapasite olmayacak"

Küresel zorluklarla mücadelede uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Bin Selman, Suudi Arabistan'ın daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını söyledi.

İran'la ilişkilere de değinen Bin Selman, "Komşu bir ülke olarak İran'ı uluslararası meşruiyet, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ve Uluslararası Atom Enerjisi ile iş birliği ilkelerine bağlı kalarak bölge ülkeleriyle bu vizyonun bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

Takvim için 2027 işaret edilmişti

Veliaht Prens, petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti.

Suudi Enerji Bakanı, bu sürede petrol üretimini 1 milyon varilden daha fazla artırarak 13 milyon varile yükseltmeyi hedeflediklerini bildirmişti.