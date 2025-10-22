Uzmanlar uyarıyor: Makyaj ve saç bakım ürünlerinde hala zehirli kimyasallar var

CNN’in haberine göre, 2025 Güzellik ve Kişisel Bakım İçerik Raporu, şampuan, saç kremi, fondöten ve ruj gibi ürünlerde yüksek tehlike sınıfına giren kimyasalların hâlâ yaygın olduğunu ortaya koydu.

Etiketlerde yer almayan tehlikeler

Araştırmalara göre, ABD ve Kanada’da satılan 231 kozmetik ürünün yüzde 52’sinde PFAS adı verilen kimyasallar tespit edildi. Bu maddeler hormon dengesini bozabiliyor ve kansere kadar uzanan sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Ayrıca ürünlerin yüzde 88’inde bu maddelerin etikette yer almadığı belirlendi.

Uzmanlar, saç düzleştiricilerdeki formaldehit gibi maddelerin özellikle siyahi kadınlara yönelik ürünlerde yaygın olduğunu, bu kimyasalların kanserle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

En sık kullanılan zararlı maddeler

Rapor, en çok dikkat edilmesi gereken kimyasalları da sıralıyor:

Cyclopentasiloxane ve Cyclomethicone (silikon türevleri)

Methylparaben (hormon bozucu)

BHT (Butylated hydroxytoluene) (endokrin bozucu ve çevre için toksik)

D&C Red 27, 28 (bağışıklık ve üreme sistemini etkileyen boya maddeleri)

“Tüketici değil, üretici sorumlu olmalı”

Kimya güvenliği uzmanı Heather McKenney, “Tüketiciler hangi ürünün güvenli olduğunu anlamak zorunda kalmamalı. Bu sorumluluk üreticilere ait,” diyerek sektörün daha şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Güvenli alternatifler mümkün

Raporu hazırlayan ChemFORWARD kuruluşu, tehlikeli kimyasalların oranının yüzde 2 azaldığını ve güvenli formülasyonların arttığını belirtti. Yine de 50 bin üründen yaklaşık yüzde 4’ünün hala yüksek riskli içerik barındırdığı tespit edildi.

Uzmanlar, “Güzel görünmek sağlığımızın pahasına olmamalı” diyerek kozmetik sektörüne zehirsiz formüllere geçiş çağrısı yaptı.