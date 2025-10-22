Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
AA 22.10.2025 07:39

Almanya'da afet önlemi olarak 3 ila 10 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Almanya'da en son yayımlanan "Kriz ve Afetlere Hazırlık" raporunda, ülkedeki her hanenin tedbir amacıyla 3 ila 10 gün yetecek miktarda günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği belirtildi.

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesinin (BBK) son yayımladığı raporda, Almanya'nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olmasına rağmen, günlük rutinleri aksatan kriz veya afetlerin yaşanabileceği ifade edildi.

Raporda aşırı hava olayları, siber saldırılar, dezenformasyon ve sabotajların altyapıya, kamuoyuna ve toplumsal uyuma yönelik tehdit oluşturabileceği aktarılarak, savaş çıkma ihtimalinin bile birkaç yıl önce olduğu kadar imkansız görünmediği kaydedildi.

Söz konusu "Kriz ve Afetlere Hazırlık" raporunda, ülkedeki her hanenin tedbir amacıyla 3 ila 10 gün yetecek miktarda günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği belirtildi.

BBK'nin çizimlerle de destekleyerek hazırladığı broşürde, kriz ve afet durumlarında yardım gelene kadar insanların kendilerine bakabilmeleri için evlerinde bulundurmaları gereken su, gıda, tıbbi bakım ve hijyen malzemeleri listelendi ve günlük yaşam kesintiye uğradığında yapılması gerekenler anlatıldı.

