AA 22.10.2025 07:14

Peru, organize suçla mücadele için Lima ve Callao'da olağanüstü hal ilan etti

Peru’da başkent Lima ve Callao’da organize suçla mücadele kapsamında 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Peru, organize suçla mücadele için Lima ve Callao'da olağanüstü hal ilan etti

Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ulusa sesleniş konuşmasında, son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye büyük acı yaşatıyor ve ülke ekonomisine zarar veriyor." dedi.

Ülkede barış ve huzuru yeniden tesis edeceklerini vurgulayan Jeri, yerel saatte 00.00'dan itibaren Lima ve liman kenti Callao'da 30 gün süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Jeri, "Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır. Bugün tarihi değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, ülkemizin barış ve huzurunu yeniden sağlayacak." ifadelerini kullandı.

El Peruano gazetesinde yayımlanan karara göre, OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve kişisel güvenlik gibi bazı temel haklar askıya alınacak.

Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis Teşkilatına destek vererek otobüs durakları, metro istasyonları, kamu kurumları ve şiddet olaylarının yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri yürütecek.

Ülkede son haftalarda, özellikle Lima'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi artan şiddet ve organize suç olaylarına tepki göstermişti.

Ölüm Kayıt Bilgi Sistemi verilerine göre, temmuz-eylül döneminde Peru’da 575 cinayet işlendi.

Peru'da, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin görevinden azledilmesinin ardından 16 Ekim'de düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 78'i polis olmak üzere 102 kişi yaralanmıştı.

