Dünya
The Verge 22.10.2025 07:17

Sızdırılan belgeler ortaya çıkardı: Amazon, 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Sızdırılan iç yazışmalar, Amazon’un önümüzdeki yıllarda ABD’de 600 binden fazla çalışanı işe almak yerine otomasyonla değiştirmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

Sızdırılan belgeler ortaya çıkardı: Amazon, 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

New York Times’ın ulaştığı belgelere göre şirket, 2033’e kadar operasyonlarının yüzde 75’ini robotlarla yürütmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yalnızca 2027’ye kadar 160 bin pozisyonun ortadan kaldırılacağı öngörülüyor.

Her ürün başına 30 sent tasarruf

Otomasyon planı, Amazon’a 2025–2027 arasında 12,6 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu da şirketin her ürün gönderiminde yaklaşık 30 sentlik maliyet avantajı anlamına geliyor.

Amazon, şu anda dünya genelinde 1 milyondan fazla robot kullanıyor ve iki ayaklı “Digit” adlı insansı robotları da test ediyor.

Tepkilere karşı imaj hazırlığı

Şirketin, olası kamuoyu tepkisini azaltmak için “otomasyon” veya “yapay zekâ” gibi kelimelerden kaçınmayı, bunların yerine “ileri teknoloji” ya da “cobot” (insanla çalışan robot) gibi ifadeleri kullanmayı tartıştığı da raporda yer alıyor.

Amazon’dan açıklama

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, sızan belgelerin yalnızca bir ekibin bakış açısını yansıttığını, şirketin genel işe alım planını temsil etmediğini söyledi. “Belgeler her zaman eksik bir tablo sunar,” diyen Nantel, ABD genelinde hâlâ aktif işe alımların sürdüğünü ve yıl sonuna kadar 250 bin sezonluk pozisyon açılacağını belirtti.

“Bir işveren değil, iş yok ediciye dönüşebilir”

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Amazon’un bu hedeflerine ulaşması hâlinde “ABD’nin en büyük işverenlerinden birinin artık net bir iş yaratıcısı değil, iş yok edicisi olacağını” söyledi.

Amazon Robot Yapay Zeka
