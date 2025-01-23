Uzaydan gelen yoğun radyo sinyallerini kaynağı bilim dünyasını şaşırttı

Araştırmacılar yıllardır, uzayın derinliklerinden gelen son derece kısa ve güçlü enerji patlamaları olan hızlı radyo patlamalarını (FRB) açıklamaya çalışıyor. Bu olayların olası nedenleri arasında kara delikler ve hatta uzaylı teknolojileri bile yer alıyor.

Bilim insanları, bu patlamaları geldikleri galaksilere kadar takip ederek, böylesine güçlü sinyallerin hangi aşırı koşullar altında ortaya çıktığını anlamayı umuyor.

Şimdi, araştırmacılar bu patlamalardan birinin kaynağını belirlemeyi başardı. Ancak sinyalin geldiği galaksi son derece yaşlı, ölü ve tuhaf bir şekle sahipti.

Önceden tespit edilen FRB’ler, yalnızca çok daha genç galaksilerden geliyordu. Bu nedenle yeni keşif, bu patlamaların kaynaklarına dair mevcut anlayışı sarsıyor.

Bilim insanları, bu keşfin gizemli kozmik olayların düşündüğümüzden çok daha çeşitli yerlerden geldiğini gösterebileceğini söylüyor.

11,3 milyar yaşında ve Dünya’dan sadece iki milyar ışık yılı uzaklıkta

Yeni çalışmada incelenen FRB ilk olarak Şubat 2024’te tespit edildi. Temmuz 2024’e kadar devam eden sinyaller sayesinde araştırmacılar, uzaydaki konumunu belirlemeyi başardı.

Bu aşamadan sonra, araştırmacılar teleskoplarını sinyalin kaynağına yönlendirdi ve beklenmedik bir keşif yaptı. Genç bir galaksi yerine, sinyalin 11,3 milyar yaşında ve Dünya’dan sadece iki milyar ışık yılı uzaklıkta olan bir galaksiden geldiği görüldü.

Bilim insanları, bu galaksideki koşulları simüle ettiklerinde, galaksinin son derece parlak ve devasa olduğunu ortaya çıkardılar. 100 milyar Güneş kütlesine sahip olduğu hesaplanan bu galaksi, şimdiye kadar tespit edilen en büyük FRB kaynağı ve genel olarak en büyük galaksilerden biri oldu.

Bu çalışma, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan “Sessiz Bir Galaksinin Dış Bölgelerinden Gelen Tekrarlayan Bir Hızlı Radyo Patlaması” ve “Tekrarlayan Hızlı Radyo Patlaması FRB 20240209A'nın Sessiz ve Devasa Eliptik Ev Sahibi Galaksisi” başlıklı iki yeni makalede detaylandırıldı.