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Dünya
BBC 23.01.2025 07:24

ABD mahkemesi fillerin insan olmadığına karar verdi

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan beş filin özgürlüğüne kavuşması için açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi. Yüksek Mahkeme, fillerinin hukuken "insan" kabul edilemeyeceğine hükmetti.

ABD mahkemesi fillerin insan olmadığına karar verdi

Hayvan hakları savunucuları, Missy, Kimba, Lucky, LouLou ve Jambo isimli fillerin hayvanat bahçesinde esaret altında tutulduğunu savunarak, bir fil barınağına taşınmaları talebiyle dava açmıştı. Başvuruda, fillerin gözaltına alınan bir insan gibi hukuki haklarının bulunması gerektiği iddia edilerek, habeas corpus ilkesi kapsamında özgürlüklerinin sağlanması talep edildi.

Ancak Colorado Yüksek Mahkemesi, 6'ya 0 oyla aldığı kararda, habeas corpus'un yalnızca insanlar için geçerli olduğunu ve hayvanlar için uygulanamayacağını belirtti. Mahkeme yargıçlarından Maria Berkenkotter, fillerinin bilişsel, psikolojik veya sosyal olarak ne kadar gelişmiş olursa olsun, hukuken kişi sayılmadığını ifade etti.

"Özgürlük hakları yok"

Fillerin Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'nden alınarak uygun bir fil barınağına yerleştirilmesini talep eden Nonhuman Rights Project (NRP), hayvanların duygusal olarak karmaşık ve zeki varlıklar olduğunu belirtti. Grup, fillerin travma, beyin hasarı ve kronik strese maruz kaldığını savunarak, hayvanat bahçesinde esaret altında tutulduklarını öne sürdü.

Hayvanat bahçesi yönetimi ise iddiaları reddetti. Dava sürecinde mahkemeye sunulan belgelerde fillerin olağanüstü bir bakım aldığı savunulurken, yerel mahkeme de bu yönde karar almıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından hayvanat bahçesi yönetimi, NRP'nin açtığı davayı "temelsiz" olarak nitelendirerek, bunun zaman ve mali kayıplara neden olduğunu ifade etti. Grup, NRP’yi "mahkeme sistemini suistimal etmekle" suçladı.

NRP ise mahkeme kararının, "insan dışındaki hiçbir bireyin özgürlük hakkına sahip olmadığını" tekrar ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Tıpkı diğer toplumsal adalet hareketlerinde olduğu gibi, köklü statükoya karşı mücadelede erken kayıplar yaşanması doğaldır" denildi.

NRP daha önce de New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Happy adlı bir fil için dava açmış, ancak mahkeme bu başvuruyu da reddetmişti.

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