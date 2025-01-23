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Dünya
AA 23.01.2025 07:04

Almanya'da bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Aschaffenburg kentinde sokakta düzenlenen bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'da bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi

Yerel basındaki haberlere göre, Aschaffenburg'daki Schöntal Park bölgesinde bulunan sokakta 1 kişi bıçakla etrafına saldırdı.

Saldırıda, 2 ve 41 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan Afganistan vatandaşı 28 yaşındaki kişinin, geçmişte psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Saldırının nedenini araştıran polis, bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'ın, Münih'ten Aschaffenburg'a doğru gittiği de bildirildi.

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