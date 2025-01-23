TikTok kullanıcılarına Facebook ve Instagram'a katılım için 5 bin dolar teklif edildi

Şirket, "üçüncü taraf sosyal medya uygulamalarından" gelen içerik üreticilerine, sosyal medyadaki varlıklarına göre değerlendirilecekleri bir sistem kapsamında ödeme yapılacağını açıkladı.

Her ne kadar doğrudan TikTok’un adı geçmese de, bu hamle ABD’de platformun geleceğine dair belirsizliklerin arttığı bir döneme denk geliyor. Eski Başkan Donald Trump’ın TikTok’u ülkede nasıl koruyabileceğine dair tartışmalar sürerken, Meta’nın bu belirsizlikten faydalanmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok, pek çok içerik üreticisi için bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Platformun kapanması halinde birçok kişi alternatif sosyal medya mecralarında içerik paylaşmanın yollarını arayacak.

90 gün içinde ödeme yapılacak

Meta, internet sitesinde duyurduğu "Breakthrough Bonus Programı" kapsamında kabul edilen içerik üreticilerine, platforma katıldıktan sonraki 90 gün içinde ödeme yapılacağını belirtti. Ancak bu süre boyunca düzenli olarak içerik paylaşmaları gerekiyor.

Katılımcıların her 30 günde en az 20 Facebook Reels ve 10 Instagram Reels paylaşması şart koşuluyor. Ayrıca içeriklerin tamamen orijinal olması, daha önce başka platformlarda paylaşılmamış olması gerekiyor.

Program, yalnızca daha önce Facebook veya Instagram’da hiç hesabı olmayan kullanıcılara açık olacak. Başvurular bireysel olarak değerlendirilecek ve yalnızca Meta tarafından uygun görülen kişiler programa kabul edilecek.

Bunun yanı sıra Meta, katılımcılara mavi tik doğrulama aboneliğini ücretsiz sunarak ek avantajlar da sağlıyor.

Meta, TikTok kullanıcılarını hedef alıyor

Meta’nın, TikTok’un ana şirketi ByteDance’in kullanıcılarını çekmek için attığı bu adım ilk değil.

Şirket, pazar günü ByteDance’in CapCut uygulamasına benzer bir video düzenleme uygulaması olan "Edits"i duyurdu. ByteDance yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte CapCut’un ABD’de devre dışı kalması, Meta için yeni fırsatlar doğurdu.

Bunun yanı sıra Meta, birkaç gün önce içerik üreticileri için "alışveriş yapılabilir içerikler"e yönelik yeni bir bağlantı sistemi tanıttı. Bu sistemle kullanıcılar, tıpkı TikTok Shop’ta olduğu gibi doğrudan videolarına satış ortaklığı bağlantıları ekleyebilecek.

Meta’nın son dönemde yaptığı değişiklikler arasında, Instagram’ın profil görünümüne yönelik radikal bir tasarım değişikliği de yer alıyor. Daha önce kare formatta gösterilen gönderiler artık dikdörtgen hale getirilmiş durumda.

Bu değişiklik bazı içerik üreticilerinin tepkisini çekerken, Instagram Başkanı Adam Mosseri konuya ilişkin Threads platformunda bir açıklama yaptı. Mosseri, "Yaptığım hatalardan biri insanlara yeterince önceden haber vermemekti" ifadelerini kullandı.