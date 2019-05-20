Suudi Arabistan’da, 2 petrol pompa istasyonuna geçtiğimiz hafta Husilerin düzenlediği saldırıdan önce ve sonra çekilmiş uydu fotoğrafları, saldırının verdiği zararı ortaya koydu.

Al Jazeera tarafından yayımlanan uydu fotoğraflarından, Husilerin düzenlediği saldırının, Suudi Arabistan petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’ya ait 8 numaralı petrol pompa istasyonuna verdiği zarar görülüyor.

Saldırıdan 1 gün sonra çekildiği belirtilen fotoğrafları inceleyen uzmanlar, istasyonda sızıntının hala devam ettiğini ve sızan petrolün yaklaşık bin metrelik alana yayıldığını aktarıyor.

Öte yandan uydu görüntülerine göre, Husilerin 7 drone ile gerçekleştirdiklerini söylediği saldırı, toplam büyüklüğü 115 bin metre olan 8 numaralı petrol pompa istasyonun yalnızca 11 metre karesini hedef aldı.

Husileri saldırıları üstlenmişti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, gönderdikleri insansız hava araçlarının (İHA) operasyonların başladığı günden bu yana Suudi Arabistan'ın iç bölgelerinde en büyük saldırıları düzenlediğini ifade etmişti.

Hava saldırılarında Duvedmi ve Afif kentlerindeki hayati tesislerin hedef alındığını aktaran Seri, "çok dikkatli gözlemleme ve bölgedeki iş birlikçilerin desteğiyle" düzenlendiğini belirttiği saldırılar sonucu boru hattında petrol sevkiyatının durduğunu ve Suudi Arabistan ekonomisinin doğrudan etkilendiğini dile getirmişti.

Seri, "Düşman ülkelerin (Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) iç bölgelerinde daha büyük ve daha geniş saldırılar düzenleyebiliriz. Bölgede çözüm, Yemen'e saldırıların durmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında bugün Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih de doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saudi Aramco'nun boru hattında petrol akışını durdurduğunu aktaran Falih, zarar tespit çalışmaları il e istasyonları onarma çalışmalarının sürdüğünü, ülkede petrol üretim ve ihracatının devam ettiğini vurgulamıştı.

Bakan, "bu saldırıların Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere bu tür eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını" ifade etmişti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco da ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna düzenlenen saldırıdan, müşterilere petrol ve gaz temininin etkilenmediğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Kaynak: Al Jazeera, AA