Yemenli Husi gruplar, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’a ait petrol pompa istasyonlarına düzenledikleri saldırının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) tesisleri de dahil olmak üzere 300 askeri noktanın hedeflerinde olduğunu açıkladı.

Husi destekli SABA ajansının haberine göre, hem Yemen’deki hem de ülkelerin kendi sınırları içerisindeki yerleşkeler hedef alınacak.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen halkına karşı işleyeceği her suça karşılık verileceği, koalisyon güçlerinin saldırılarını durdurması durumunda askeri operasyonların da durdurulacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan, petrol pompa istasyonlarına insansız hava aracıyla (İHA) silahlı saldırı düzenlendiğini açıklamış, Husilere ait Masirah televizyonu da saldırıyı doğrulamıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

Kaynak: Reuters, AA