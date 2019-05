Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin düzenlendiği Tel Aviv Expo'da İzlanda'yı Hatrio mun sigar (Nefret galip gelecek) şarkısıyla temsil eden grup Hatari, puanlar dağıtılırken Filistin bayraklı atkıları açtı ve zafer işareti yaptı.

Görüntülerin ekrana gelmesinin ardından salonda hem protesto hem de destek sesleri yükseldi.

İsrail devlet televizyonu ceza verilmesini istiyor

İsrail devlet televizyonu KAN’ın CEO’su Eldad Koblenz, Ynet TV’ye verdiği demeçte, “İzlandalılar, kuralları ihlal edenlere hoşgörülü olmayan Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından cezalandırılacak." dedi.

Bir EBU sözcüsü ise konunun görüşülmekte olduğunu, ceza verilip verilmeyeceğine yönelik bir karar alınmadığını açıkladı.

Sözcü, "EBU kurallarına göre yarışma esnasında politik faaliyetlerde bulunmak, ülkenin diskalifiye edilmesine neden olabilir. Benzeri şekilde para cezaları da verilebilir." dedi.

Grubun Filistin bayrağı açtığı esnada zafer işareti yapan solist Klemens Nikulásson Hannigan, daha önce İsrail'in ırkçı olduğunu söylemiş ve protesto edecekleri mesajını vermişti.

İsrail Kültür Bakanı ile İsrail televizyonu arasında kriz çıktı

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Madonna'nın şovu ve İzlanda grubunun protestosu esnasında Filistin bayraklarının gösterilmesini engelleyemeyen KAN'ı eleştirdi.

Regev ayrıca, şarkı öncesinde yayınlanan kısa videolarda (postcard) işgal altındaki Batı Şeria'nın kullanılmaması nedeniyle de kanala eleştirilerde bulundu.

Madonna da Filistin bayrağı kullandı

Final gecesi sahneye çıkan Madonna, Like a Prayer ve Future şarkılarını söylerken, dansıclarından birinin sırtında İsrail diğerinin sırtında ise Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

"Provalarda bayrak yoktu"

Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti" ifadesine yer verildi.

KAN da Madonna'nın şovundan haberdar olmadıklarını ve yaşanan durumun canlı yayının müdahale edilemez bir sürprizi olduğunu açıkladı.

Madonna Tel Aviv'e gitmeme çağrılarının ardından “Birisinin politik gündemine uyacak şekilde müzik yapmayacağım. Dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerine karşı konuşmayı da bırakmayacağım.” demişti.

Yarışmanın ertesi gün Twitter'dan açıklama yapan Madonna, barış ve birlik mesajını dünyaya yayma fırsatı olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Hem içerde hem de dışarda protesto

İsrailli bir grup insan hakları savunucusu, Tel Aviv Expo'ya yakın bölgede toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Protestoya, bazı yabancı aktivistler de destek verdi.

Geçtiğimiz yıl İsrail'in kazanan şarkısı "Im not your Toy" (Ben senin oyuncağın değilim) şarkısına atıfta bulunan protestocular, Netanyahu görselinin üzerinde "We are not your Toy" (biz senin oyuncağın değiliz) yazılı pankartlar taşıdılar.

Eurovision'u Hollanda kazandı

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı.

Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı.

Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.

Yarışma önümüzdeki yıl Hollanda'da düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters