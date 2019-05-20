Dünya
Küba'da araç kalabalığın arasına daldı: 3 ölü, 30 yaralı
20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:35 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:39
Küba'nın başkenti Havana'da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, Havana'nın Malecon Bulvarı'nda bir otomobil yayaların arasına daldı.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında yabancı uyrukluların da olduğu belirtildi.
Ölenler arasında Kübalı bir gazeteci de bulunuyor.
Kaynak: AA
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