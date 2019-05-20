Wikileaks'in açıklamasına göre 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınanan ve tutuklanan Julian Assange'a ait eşyalar, Ekvador tarafından ABD'li savcılara teslim edilecek.

Teklif, Ekvador tarafından "yasalara uygun" olduğu gerekçesiyle kabul edildi.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia da ECTV'ye verdiği röportajda eşyaların verileceğini doğruladığı ve "neyin verilip, neyin verilmeyeceğine" başkent Kito'daki savcıların karar vereceğini söyledi.

O eşyaların içinde Assange tarafından el ile yazılmış iki belge, tıbbi kayıtlar ve elektronik techizatların olduğu açıklandı.

Yayınladığı gizli belgelerle ABD'nin başrolde olduğu çok sayıda uluslararası skandalı ortaya çıkaran WikiLeaks sitesi, 13 yılda uluslararası gündemi belirleyen manşetlere imza attı.

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Kaynak: Guardian