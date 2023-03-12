Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üsküp'te namaz programına katılan çocuklar hediyelerle sevindirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Üsküp'teki Mustafa Paşa Camii'nde pazar günleri düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları'nın kapanışı yapıldı. Buluşmalara katılan çocuklar hediyelerle sevindirildi.
Üç aylar Balkanlar'da da coşkuyla yaşanıyor.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Mustafa Paşa Camii’nde pazar günlerine özgü "Sabah Namazı Buluşmaları"nın sonuncusu yapıldı.
Programa yaklaşık 80 çocuk ebeveynleri ile katıldı.
Namazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.
Sabah namazı buluşmalarına katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona eren etkinliğin ardından katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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