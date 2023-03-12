Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore'de, savaş caydırıcılık önlemleri kabul edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kuzey Kore'de, "önemli ve pratik" savaş caydırıcılık önlemleri onaylandı.
Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Merkez Askeri Komisyonuna başkanlık etti.
Toplantıda, savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırgan şekilde kullanmak için önemli ve pratik adımlar tartışıldı ve kabul edildi.
Habere göre, önemli ve pratik savaş caydırıcılık önlemleri, Kuzey Kore’nin "ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı mevcut durumla" başa çıkmasına yardımcı olacak.
Toplantıda kabul edilen savaş caydırıcılık önlemlerinin ne olduğu açıklanmadı.
Etiketler: Kuzey Kore
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