İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Doğu Azerbaycan İlk Yardım Kurumu Sözcüsü Vahid Şadi, Tebriz'in Manzariye bölgesindeki bir binada yaşanan patlamayla ilgili bilgi verdi.

Şadi, "Tebriz'de Manzariye bölgesindeki patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı." dedi.

Patlamanın civarda birçok evde hasara neden olduğunu aktaran Şadi, patlamanın oluşturduğu göçükte arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İranlı yetkili, patlamaya neyin sebebiyet verdiğine dair incelemelerin sürdüğünü kaydetti.