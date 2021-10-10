Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
[Fotoğraf: Getty]
Ürdün'de bakanlar, hükümette yapılması beklenen revizyon için Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sundu.
Ürdün'deki devlet televizyonlarından Al Mamlaka'nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, bakanların Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sunduğu belirtildi ancak beklenen revizyonun hangi bakanlıkları kapsayacağı ya da zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.
Bu, Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde yapılacak dördüncü revizyon olacak. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta ve üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı.
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