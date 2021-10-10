Ürdün'deki devlet televizyonlarından Al Mamlaka'nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, bakanların Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sunduğu belirtildi ancak beklenen revizyonun hangi bakanlıkları kapsayacağı ya da zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.

Bu, Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde yapılacak dördüncü revizyon olacak. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta ve üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı.