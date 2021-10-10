Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından, 28 Temmuz-8 Ağustos 2022'de Birleşik Krallık'ın Birmingham kentinde gerçekleşecek İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"KKTC'nin dahil edilmemesini esefle karşılıyoruz"

Oyunların tanıtımına yardımcı olmak için 72 ülke ve bölgeden oluşan 9 aylık bir tur için Baton'un ilk durağı olarak Rum kesiminin seçildiği belirtilen açıklamada, "2022'de yer alacak İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nı tanıtmak için planlanan etkinlikler çerçevesinde bu hafta sonu Güney Kıbrıs'ta başlatılan Kraliçe'nin Baton Yarışı'na KKTC'nin dahil edilmemesini esefle karşılıyoruz" sözleri kullanıldı.

Açıklamada, oyunların resmi web sitesinde Kraliçe Elizabeth'in Baton Yarışı ile ilgili "Baton 294 gün boyunca seyahat edecek, Commonwealth'in her köşesindeki toplulukları birbirine bağlayacak, benzersiz kültürleri kucaklayacak ve hikayeler paylaşacak. Bu ortak yolculuk, gelecek nesiller için umudu, dayanışmayı ve iş birliğini ateşleyecek ve bu hikayeler, hepimizi bizim için en önemli olan zorlukların üstesinden gelmek için ilham kaynağı olacak" yönünde ifadelerinin olduğu kaydedildi.

Kraliçe'nin bu etkinliğin kültürleri kucaklayacağına, ortak yolculuk yapmalarına olanak tanıyacağına, dayanışma ve iş birliğini ateşleyeceğine vurgu yapmasına rağmen Kıbrıs'ta garantör ülke konumunda olan Birleşik Krallık'ın Kıbrıs Türk tarafını bu etkinlikten dışlamasının açık bir ayrımcılık olduğu vurgulanan açıklamada, bu yanlı davranışın Birleşik Krallık'ın Kıbrıs Türk halkını artık bir Commonwealth halkı olarak görüp görmediği sorusunu da akla getirdiği kaydedildi.

"Tony Blair hükümeti izolasyonların kaldırılacağı sözünü vermişti"

Birleşik Krallık'ın, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara eşit davranmasının yasal, ahdi ve ahlaki bir sorumluluk olduğuna değinilen açıklamada, etkinlik afişinin İngilizce ve Rumca yapılmış olmasının da manidar bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatırlatmakta fayda görüyoruz; 2004'te Kıbrıslı Türklerin BM Kapsamlı Çözüm Planına 'evet', Kıbrıslı Rumların ise ezici bir şekilde 'hayır' demeleri sonrasında zamanın Tony Blair hükümeti, Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların kaldırılacağı sözünü vermişti. Bunun yerine getirilmemesi bir yana, pervasızca sürdürülmesi kabul edilebilir bir tutum değildir.

Bütün bunlar, Birleşik Krallık'ın bu ve benzeri davranışlarıyla artık sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni münhasıran bir Rum Cumhuriyeti ve sadece Kıbrıs Rum Halkı'nı İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olarak mı gördüğü sorusunu akla getirmektedir. Gerçek durum bu ise, bunu en azından Ada'daki realitelerin kabulüne yönelik olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün olacaktır."