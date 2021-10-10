Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığındaki bazı kabirler Kudüs Belediyesine bağlı iş makineleriyle tahrip edildi.

Yapılan kazı çalışmalarında, Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemikler ortaya çıktı.

Bölgeye gelen Filistinlilerin tepkisi üzerine alandaki kazı çalışması durdurulurken, Filistinliler ortaya çıkan kemiklerin üstünü yeniden toprakla örterek etrafını taşlarla çevreledi.

İsrail mahkemesi Müslüman mezarlığında çalışma izni verdi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, İsrail mahkemesinin İsrail Arkeoloji İdaresine Yusufiye Mezarlığında çalışma izni verdiğini söyledi.

Dicani, bu alanda 1948 ve 1967'deki savaşlarda hayatını kaybeden Müslümanların kabirlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, İsrail makamlarının bu çalışmalarına karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını dile getirdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktaran Dicani, bu bölgenin Yusufiye Mezarlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.