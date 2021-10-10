Dünyada biyoçeşitlilik giderek azalıyor, ölümcül hastalıklara yönelik ilaçların üretilmesi ise zorlaşıyor.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Emory Üniversitesi'nde yapılan araştırma bu tehlikeye dikkat çekti. Buna göre, insanoğlu gelecekte ilaç ham maddesi bulmakta sıkıntı yaşayabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre temel hastalıklara yönelik ilaçların yüzde 11'i çiçekli bitkilerden üretiliyor.

İlaçta 'biyoçeşitlilik' alarmı

Bilim dünyası, bitki ve mantarların ürettiği bazı kimyasalları hala sentetik olarak üretemiyor.

Bu da biyoçeşitlilik azaldıkça kanser gibi hastalıklar için üretilen ilaçlarda tedarik sıkıntısı yaşanabileceği anlamına geliyor.

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan penisilin gibi ilaçlar için de durum benzer.

Doğal kaynakların sömürülmesi, istilacı türlerin gelişmesi, tarım alanlarının yanlış kullanımı ve şehirleşme biyoçeşitliliğin başlıca düşmanları.

Sürdürülebilir yöntemlere dikkat çekiliyor

Uzmanlar, hayati öneme sahip tıbbi bitkilerin toplanması ve işlenmesinde daha sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması gerektiği görüşünde.

Günümüzde biyoçeşitliliğin azalma oranı, doğal sürece kıyasla 10 bin kata kadar daha hızlı ilerliyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın verilerine göre 50 yıl içinde vahşi türlerin nüfusu en az üçte iki oranında düştü.

Yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin üçte biri ise soyu tükenme tehlikesi altında.