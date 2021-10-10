Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta oy verme işlemi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Irak’ta erken genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi. Ülke genelinde 83 bölgede 55 binden fazla sandıkta oy kullanıldı.
Saat 18:00'de sona eren seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı yaşanmadı.
Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Irak'ta gözler sandıktan çıkacak sonuçta. Ülke genelinde 83 bölgede 55 binden fazla sandıkta oy kullanıldı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan, Bağdat'tan aktardı. pic.twitter.com/TQHOhpLZO7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2021
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