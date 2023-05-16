Ürdün’de bir kamyon araçları biçti

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde bir otoyolda seyir halindeki kamyon sürücüsü tünelde virajı aldıktan sonra diğer araçları fark etti.

Frene basarak kontrolünü koruyan sürücü, yine de kazayı engelleyemedi.

Ürdün Asayiş Müdürü Colonel Amer Al-Sartawi de yaşanan kazada 7 aracın kamyon tarafından ezildiğini ve 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Al-Sartawi, olayda yaralanan 13 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kamyonun hız göstergesine göre, sürücü tünelde 30-60 km hızla seyrediyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.